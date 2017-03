Bekijk de trailer van Netflix' Brad Pitt-film 'War Machine'

'Naast de vele kwaliteitsvolle series zullen we nu ook vol inzetten op films', zo verklaarde Netflix-topman Reed Hastings eerder deze maand de lichtelijke koerswijziging van zijn streamingdienst, wereldwijd goed voor een kleine 90 miljoen abonnees in het najaar van 2016.

Netflix produceerde eerder wel al films als Beasts of No Nation (2015) en A Verry Murray Christmas (2015), maar in tegenstelling tot concurrent Amazon die Spike Lee, Woody Allen, James Gray en Jim Jarmusch wist te strikken, zaten daar geen échte prestigeprojecten bij. Met aankomende titels als Okja van Joon-Ho Bong (The Host, Mother, Memories of Murder) en de aankomende Will Smith-film van 90 miljoen dollar Bright wil de streamingservice dat goedmaken.

Maar de meest prestigieuze Netflix-prent van het jaar wordt wellicht War Machine, Brad Pitts jongste project, gebaseerd op het boek The Operators (2012) van wijlen journalist Michael Hastings en geregisseerd door David Michôd, de Australiër die met Animal Kingdom en The Rover al zijn talent showde.

Pitt kruipt in de huid van de zelfzekere doch ietwat onhandige generaal Glen McMahon, die de opdracht krijgt NAVO-troepen in Afghanistan te leiden. Daarnaast zult u ook Tilda Swinton en Ben Kingsley de revue zien passeren, in de rol van respectievelijk een Duitse politica en een president.

War Machine is een parodie op de nog steeds woedende oorlog in Afghanistan. Controverse verzekerd, dus. Ook bij cinefielen, in de wetenschap dat Netflix deze en andere films in lijn met zijn tv-strategie enkel online zal releasen en zo de cinemazaal zal omzeilen. Al sloot de streamingdienst wél een akkoord met tenminste één luxueuze Amerikaanse bioscoopketen.