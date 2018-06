Bekijk de eerste beelden van 'Niet schieten', de nieuwe film van Stijn Coninx

Niet schieten, zoals de film zal heten, is gebaseerd op het gelijknamige boek van journaliste Annemie Bulté en David Van de Steen. Hij verloor zijn ouders en zus op 9 november 1985 tijdens een overval van de Bende van Nijvel op het Delhaizefiliaal in Aalst en raakte zelf zwaargewond. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van zijn grootvader Albert, gespeeld door Jan Decleir. De film toont hoofdzakelijk Davids revalidatie en Alberts jarenlange zoektocht naar gerechtigheid.

Stijn Coninx heeft zeven jaar aan de film gewerkt. 'Amusement wordt het niet', vertelde Coninx daar al eerder over in Knack Focus. 'De slachtoffers van de Bende moeten een stem en een gezicht krijgen. Misschien kan er zo iets in gang gezet worden. Niet schieten wordt een noodkreet, een schreeuw van verontwaardiging.'

'Tot vandaag hebben de slachtoffers van de Bende-brutaliteiten geen antwoorden gekregen, hebben ze geen enkel houvast. Dat kan niet, zeker niet in een rechtstaat als België. Het onderzoek is nooit ernstig genomen, de slachtoffers en nabestaanden evenmin. Hallucinant gewoon, op het randje van crimineel. Dat men uit de lucht blijft vallen, ook over de 'onthullingen' van de laatste maanden, dat kan ik niet vatten.'

Jan Decleir krijgt Viviane De Muynck naast zich, die de grootmoeder van Van de Steen vertolkt. David Van de Steen wordt gespeeld door drie verschillende acteurs: de vroegere passages zijn voor broers Mo en Kes Bakker, Jonas van Geel neemt het volwassen personage voor zijn rekening.

De film verschijnt op 10 oktober in de bioscoop.