Arsenal-muzikant Hendrik Willemyns maakt langspeelfilm (en draait die wederom in Japan)

Zijn zoektocht naar de verhalen achter Haruki Murakami's Norwegian Wood voor het Canvas-programma Paper Trails bracht Hendrik Willemyns in 2009 een eerste keer naar de Japanse hoofdstad. Nadien keerde hij nog talloze keren terug, want Tokio was zowel de setting van Arsenals jongste album Furu uit 2014 als van de symbiose tussen film en concert die Dance! Dance! Dance! heette, ook uit 2014.

Met Birdsong trekt Willemyns de thematische lijn van Dance! Dance! Dance! door: de film behandelt de gevaren die gepaard gaan met iemands droom om het te maken in de muziek. Die iemand is Asuka, een jonge moeder die succes boekt in de muziekwereld maar dat moet bekostigen met seks.

Asuka wordt gespeeld door de Japanse actrice Natsuko Kobayashi. En ook de overige cast- en crewleden van Birdsong zijn Japans. De producers van dienst zijn Dirk Impens (zie ook: The Broken Circle Breakdown), Ken Ochiai (die ook al aan Dance! Dance! Dance! meewerkte) én Willemyns zelf. Naast de productie, het scenario en de regie verzorgde de Arsenal-muzikant ook - hoe kan het anders - de soundtrack.

Birdsong wordt in het voorjaar van 2018 in de bioscoop verwacht.