Animatiefilmfestival Anima internationaler dan ooit

Anima opent met de poëtische langspeelfilm "Louise en hiver" van Jean-François Laguionie. Samen met de landen Portugal en Italië staat ook de Franse animatiegrootmeester in de kijker tijdens Anima. De Brusselse Cinematek organiseert eveneens een retrospectieve van Laguionie zijn langspeelfilms.

Toch draait het vooral om de verschillende internationale competities van het festival. Daar is er voor elk wat wils. Bij de langspeelfilms is er een competitie voor volwassenen waarin zes films tegen elkaar strijden, een competitie voor een jong publiek tussen vijf films en daarnaast worden er nog zeven films getoond buiten competitie.

De competitie voor kortfilms is nu al een overweldigend succes met een recordaantal kandidaturen van 1.600 films. De jury koos hieruit een honderdtal films die onderverdeeld zijn in een internationale en een nationale competitie. Zowel Belgische professionals, als studenten animatie van de Belgische filmscholen komen hun werk tonen aan het grote publiek.

Terwijl de animatiefilms worden afgespeeld in het Flagey-gebouw, zijn er verschillende randactiviteiten en Futuranima, de dagen voor professionelen. Een uitgelezen gelegenheid om filmmakers, auteurs of producenten te horen spreken over hun werk en passie. Na afloop van Anima doet een deel van het festivalprogramma nog een tournee door verschillende steden in Vlaanderen en Wallonië.