Amerikaans acteur Harry Dean Stanton (91) overleden

Stantons werd geboren in 1926 en zijn carrière beslaat meer dan 60 jaar en ruim 100 films en 50 tv-afleveringen. Zo speelde hij onder meer meer rollen in "Cool Hand Luke" (1967), "The Godfather Part II" (1974), "Alien" (1979), "Repo Man" (1984), "Paris, Texas" (1984) en "The Green Mile" (1999).

Dit jaar was hij nog te zien in de serie "Twin Peaks" en later deze maand komt het drama "Lucky" met Stanton in de hoofdrol uit.

Regisseur David Lynch, de man achter Twin Peaks beschreef Stanton als een ,,Geliefd en meer dan groots acteur. Er is niemand zoals Harry Dean. Iedereen hield van hem. Het was een genoegen om met hem te werken", zo zei Lynch in een reactie op het overlijden tegen vakblad Variety.

Stantons eerste rol op het grote scherm was in de weinig betekenisvolle film Tomahawk Trail (1957), maar hij werd snel opgemerkt en verscheen in de late jaren 1950 en begin 1960's regelmatig in kleine rollen als cowboy of soldaat. Zijn ster bleef rijzen en hij kreeg betere rollen waarin hij zijn ontspannen acteerstijl ten volle kon uitspelen, zoals in Cool Hand Luke (1967), Kelly's Heroes (1970), Dillinger (1973), The Godfather: Part II (1974), en in Alien (1979).

Het was rond deze tijd dat Stanton onder de aandacht kwam van regisseur Wim Wenders, die hem in zijn mooiste rol als Travis in de film Paris, Texas (1984) werp. Daarna gaf indie regisseur Alex Cox Stanton een rol die hem echt in de picture plaatste, in de eigenaardige cultfilm Repo Man (1984).

Stanton kreeg vanaf dan tal van aanbiedingen en door zijn unieke uitstraling kreeg hij rollen van een voorstedelijke vader in Pretty in Pink (1986) tot de een zachte, maar slechtgeluimde detective in Wild at Heart (1990) en een gekke, slimme wetenschapper in Escape from New York (1981).

Naast zijn filmsprestaties is Stanton ook een volwaardige muzikant die meer dan tien jaar speelde in 'The Harry Dean Stanton Band', die internationaal toerde. Stanton werd een cultfiguur van film en muziek en toen Debbie Harry zong "Ik wil dansen met Harry Dean ..." in haar jaren negentig hit "I Want That Man", had ze het over hem.

Harry Dean Stanton bleef acteren tot zijn dood. Hij is te zien de in nieuwe reeks van Twin Peaks en later deze maand komt de film Lucky uit, waarin hij een hoofdrol speelt.