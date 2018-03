Als u één production designer moet kennen, dan moet dat Dean Tavoularis zijn

1. Bonnie and Clyde

Een beetje geluk moet je hebben. Dean Tavoularis (°1932) werkte na zijn studies architectuur en schilderkunst een tijdje voor Disney Studios. De eerste keer dat hij instond voor het production design - dat betekent dus dat je verantwoordelijk bent voor de volledige vormgeving, van decor- en kostuumontwerp tot art direction - was voor Bonnie en Clyde (1967). De lyrische misdaadballade van Arthur Penn trok het tijdperk van New Hollywood op gang. Tavoularis zat op de eerste rij, en is daar jarenlang gebleven.

...