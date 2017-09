'Als Rundskop een kopstoot was, dan is Le fidèle een wurggreep'

Fasten your seatbelts, want binnenkort scheurt Le fidèle de zalen binnen. In het nieuwe misdaaddrama van Michaël R. Roskam leren Matthias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos dat liefde en misdaad moeilijk samengaan. De regisseur over acht crimineel goede films die hem inspireerden.