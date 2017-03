Alice Guy-Blanché, de vergeten vrouwelijke pionier van de narratieve cinema

De carrière van Alice Guy-Blaché start als secretaresse van de Franse uitvinder en filmpionier Léon Gaumont. Via hem komt ze in aanraking met het werk van de broers Lumière en krijgt ze de smaak te pakken om zelf aan de slag te gaan. In 1896 is ze een van de eerste filmmakers die een narratieve fictiefilm regisseert: La fée aux choux, een film over een vrouw die kindjes kweekt in haar moestuin. Ze is op dat moment nog maar eenentwintig jaar oud.

Alice wordt verliefd op de Engelse cameraman Herbert Blaché en in 1907 trouwen ze en verhuizen ze van Frankrijk naar Amerika. In 1910 richt Guy-Blaché daar haar eigen filmstudio, Solax Studios, op. Een vrouw aan het roer van een filmstudio in de pre-Hollywoodiaanse periode, je moet het haar nageven. Solax Studios maakt films rond het huwelijk, gelijkheid tussen man en vrouw, films met zwarte acteurs en zelfs films rond vrouwelijke heldinnen. Ze zou een film hebben gemaakt met een heel opvallende titel: In The Year 2000, When Women Are in Charge. De prent is helaas verloren gegaan. Van de eerste narratieve films tot werken met een uitsluitend zwarte cast en honderden figuranten bijeen verzamelen, Alice was op heel wat vlakken een echte pionier in de geschiedenis van de film.

Teloorgang

Haar studio kent grote successen, tot ze problemen krijgen met distributie. Bovendien bedriegt haar echtgenoot haar met een jonge actrice en vlucht hij met z'n maîtresse naar Hollywood. De scheiding van Herbert zorgt voor heel wat financiële problemen, die de genadeslag betekenen voor haar filmstudio. Alice moet haar aandelen verkopen en verhuist terug naar Frankrijk, waar ze haar camera aan de wilgen hangt en geen enkele film meer maakt. De regisseuse schreef wel nog haar memoires, waarin ze cinema haar echte Prince Charming noemt.

Haar werk belandde wat in de vergetelheid doorheen de jaren. Gelukkig herontdekte men haar films en erkende men haar belangrijke bijdrage aan de filmgeschiedenis nadat haar carrière was gestrand. In 1953 werd ze in Frankrijk bekroond met de Légion d'honneur Award en in 2012 werd ze postuum geëerd met de Director's Guild of America met de Lifetime Achievement Award.

Bekijk het video-essay van Catherine Stratton over de opmerkelijke carrière van filmpionier Alice Guy-Blaché.

The First Woman Filmmaker Nobody's Heard Of from Fandor on Vimeo.