Al Gores documentaire 'An Inconvenient Truth' krijgt vervolg

Een naam heeft de nieuwe documentaire nog niet, maar Studio Paramount Pictures heeft, precies tien jaar na Al Gores eerste klimaatfilm, toegezegd om een vervolg te breien aan de Oscar-winnende 'An Inconvenient Truth' van regisseur Davis Guggenheim.

Opnieuw wordt Gore gevolgd op een reis rond de wereld. De ex-vicepresident van de Verenigde Staten wil hiermee zijn publiek updaten over de huidige toestand van onze aarde en komt ook met een voorzichtig positieve noot: 'Er is hoop,' zo zegt hij, 'want de oplossing voor de klimaatcrisis ligt voor handen.'

Niet Guggenheim maar Bonni Cohen en Jon Shenk zijn regisseurs van dienst. Samen maakten de filmmakers dit jaar nog de Netflix-documentaire 'Audrie & Daisy' over de soms desastreuze gevolgen van online pesten bij tieners.

De sequel van 'An Inconvenient Truth' zal in januari 2017 op het Amerikaanse Sundance Festival in première gaan. Voor de release in de bioscoopzalen is het nog even wachten.

Bekijk hieronder, in afwachting van de nieuwe documentaire, nog eens de trailer van 'An Inconvenient Truth' uit 2006. (JH)