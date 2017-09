Agnès Varda eerste vrouwelijke regisseur om ere-Oscar te ontvangen

Op 11 november worden in Los Angeles de Governors Awards toegekend. Varda, de enige vrouwelijke cineast van de Nouvelle Vague (die een einde maakte aan de "cinéma à papa"), is sinds respectievelijk 2001 en 2015 reeds eigenares van een ere-César en een ere-Palm. Ze wordt wel eens de 'Moeder van de Nouvelle Vague' genoemd.

Varda staat bekend om haar geëngageerde en vaak feministische films, zowel in haar politieke documentaires als in films met "gewone mensen" in de hoofdrol. Bekend werk van haar is onder andere Cléo de 5 à 7 en Le Bonheur. Ze is de weduwe van de beroemde cineast Jacques Demy, onder meer bekend van Les Parapluies de Cherbourg en Les Demoiselles de Rochefort.

Varda is de allereerste vrouw die een ere-Oscar mag ontvangen. De eerste en tot nu toe enige vrouwelijke regisseur die een Oscar kreeg was Kathryn Bigelow voor The Hurt Locker in 2010.

Sutherland, wiens voetafdruk zowel in Hollywood als in Canada in de Walk of Fame prijkt, is bekend van films als The Dirty Dozen, M*A*S*H, Il Casanova di Fellini, Novecento, Don't Look Now en, recent, The Hunger Games.

De twee andere laureaten zijn scenarist en onafhankelijk filmer Charles Burnett en cameraman Owen Roizman (French Connection, The exorcist). (Belga/LP)