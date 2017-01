Acteurs halen zwaar uit naar Trump tijdens SAG-awards

"Jullie maken deel uit van wie we zijn en we houden van jullie en verwelkomen jullie", aldus Kutcher. Verschillende laureaten maakten eveneens gebruik van hun bedankingsspeeches om het beleid van Trump aan te klagen. Julia Louis-Dreyfus, die de prijs won voor de beste actrice in een humoristische reeks voor 'Veep', wees erop dat haar vader een vluchteling was uit nazi-Duitsland en noemde de immigratiestop "een schande en on-Amerikaans".

Actress Julia Louis-Dreyfus describes the Trump travel ban as a "blemish" and "un-American" in her #SAGAwards speech https://t.co/qdr20Uaf5E pic.twitter.com/iuC48Qmg8Y -- CNN (@CNN) January 30, 2017

'Moonlight'-acteur Mahershala Ali, die de prijs won voor de beste mannelijke bijrol, verklaarde dat hij moslim is en dat zijn moeder, een predikant, niet stond te springen bij die beslissing, maar dat ze hun meningsverschillen toch hebben kunnen bijleggen. "We hebben die dingen naast ons neergelegd en we houden van elkaar", zegt hij. Actrice Taylor Schilling van "Orange is the new Black", die de prijs won voor de beste comedyreeks, stelde dat de cast van de reeks zeer divers is "van plaatsen als Nigeria, de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Colombia, Ierland, Brooklyn. En we weten dat het aan ons is en aan jullie allemaal om verhalen te blijven vertellen die aantonen dat wat ons verbindt sterker is dan de krachten die ons proberen te verdelen".

Emma Stone, die voor haar rol in "La La Land" de SAG-award voor de beste actrice won, stelde dat "we ons bevinden in een zeer moeilijke tijd in de wereld en in ons land en sommige dingen zijn niet te verantwoorden. Er is actie nodig en ik ben zeer trots dat ik deel uitmaak van een groep die zaken wil doen weerspiegelen op de maatschappij."

Andere SAG-awards gingen onder meer naar Denzel Washington (beste acteur), 'Hidden Figures' (beste film), 'Stranger Things' (beste dramareeks), Sarah Paulson (beste actrice in een televisiefilm of miniserie) en Viola Davis (beste vrouwelijke bijrol). De lifetime achievement award ging dit jaar naar Lily Tomlin.

De SAG-awards worden beschouwd als een goede indicator voor de Oscars, die dit jaar worden uitgereikt op 26 februari. De grote favoriet is de film 'La La Land' met Emma Stone en Ryan Gosling, die 14 keer genomineerd werd.

"I'm so grateful to be a part of a group of people that care!" - Emma Stone #sagawards pic.twitter.com/oCCYuxKRmc -- SAG Awards® (@SAGawards) January 30, 2017

(Belga/LP)