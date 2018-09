5 bezienswaardigheden op het Filmfestival van Oostende

1. Leave No Trace

Geen dag te vroeg komt Debra Granik op de proppen met een opvolger voor Winter's Bone, de ijzingwekkende indiefilm die in 2010 Jennifer Lawrence lanceerde. Opnieuw zoekt Granik de zelfkant van Amerika op. Ze toont hoe een man en zijn tienerdochter overleven in de bossen rond Portland. Zeker meepikken, want de bioscooprelease is onzeker.





2. Hollywood aan de Schelde

Crowdfunding, hulpacties, een minister van Cultuur die plots 50.000 euro vindt: als Robbe De Hert vindt dat Vlaanderen zich niet ingezet heeft om de afwerking van zijn documentaire financieel mogelijk te maken, dan zwanst hij. De regisseur van De Witte van Sichem (1980) en Blueberry Hill (1989) vertelt de geschiedenis van de Belgische film. De première is voor Oostende.

3. The Happy Prince

Niet de eerste film over Oscar Wilde en zeker de laatste niet. Deze zoomt in op de behoorlijk bittere laatste jaren van de estheet, dandy en schrijver die achter de tralies vloog wegens zijn relaties met jonge mannen. De Britse acteur Rupert Everett (My Best Friend's Wedding) nam zowel hoofdrol, regie als scenario voor zijn rekening. U kunt hem zelf vragen of dat niet wat veel is, want hij komt net als Jean-Claude Van Damme naar Oostende.





4. Frères ennemis

Oostende is niet vies van genrefilms. Lukas met Jean-Claude Van Damme is niet veel soeps, maar Frères Ennemis zou best pittig kunnen zijn. Regisseur David Oelhoffen bewees zijn kunnen met Loin des hommes, een Frans-Algerijnse western met Viggo Mortensen. Matthias Schoenaerts en Reda Kateb (Django, Un prophète) spelen onafscheidelijke jeugdvrienden die als volwassenen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De ene regelt de drugshandel, de andere bestrijdt hem.

5. Ensors

Heeft Filmfestival Oostende de Ensors op de kaart gezet of is het omgekeerde waar? Het gala met de uitreiking van de Vlaamse Filmprijzen genereert in elk geval veel aandacht. Dit jaar mocht voor het eerst de hele filmsector, naar het model van de Oscars, mee bepalen wat de beste film (Patser vs. Le fidèle) is en wie voor de beste vertolking tekende (Matthias Schoenaerts vs. Sam Louwyck en Natali Broods vs. Adèle Exarchopoulos). Nieuw zijn de categorieën rond tv-series. Op 15 september worden de winnaars bekendgemaakt.