10 films om naar uit te kijken op het Festival van Venetië

First Man (Damien Chazelle)

De laatste jaren tonen ze in Venetië weer de ambitie om Oscars af te leveren. Logisch dus dat Damien Chazelle, de regisseur van La La Land, het festival mag openen. First Man, over de Apollo 11-missie die de eerste mensen op de maan zette, is opnieuw een oer-Amerikaans verhaal is, mét Ryan Gosling in de hoofdrol. De coolste kikker van Hollywood kruipt uiteraard in het astronautenpak van Neil Armstrong, Claire Foy speelt diens vrouw, Corey Stoll vertolkt Buzz Aldrin.

Belgische release: 17 oktober





The Sisters Brothers (Jacques Audiard)

Na onder meer De rouille et d'os, met Matthias Schoenaerts en Marion Cotillard, en Dheepan, waarmee hij drie jaar geleden de Gouden Palm wegkaapte, neemt de Franse grootmeester de goldrush-kroniek van Patrick deWitt onder handen. Jake Gyllenhaal is de goudzoeker met dienst, Joaquin Phoenix en John C. Reilly het broederduo dat naar hem op jacht gaat.

Belgische release: 24 oktober









Roma (Alfonso Cuarón)

Als de regisseur van Gravity en Y Tu Mama También komt aanzetten met de film waar hij naar eigen zeggen al heel zijn carrière naartoe werkt, dan spitsen wij onze oren. Voor Roma, een dwarsdoorsnede van het leven in een middenklassebuurt in Mexico City, baseerde Alfonso Cuarón zich op zijn eigen jeugd. Omdat hij zijn herinneringen niet kon overbrengen aan een director of photography die geen Spaans sprak, nam hij zelf de camera ter hand.

Belgische release: 12 december





Peterloo (Mike Leigh)

De Brit die als geen ander de sores van de working class weet vast te leggen - denk aan fraaie drama's als Naked en Vera Drake, gaat na zijn fraai geborstelde schildersfilm Mr. Turner opnieuw de historische toer op. Peterloo vertelt het verhaal over een vreedzame demonstratie van 60.000 man voor maatschappelijke hervormingen, die ontaardt in een gruwelijke veldslag en later tot de oprichting van de Britse kwaliteitskrant The Guardian zou leiden.

Belgische release: nog niet bekend





The Favourite (Yorgos Lantimos)

Voor een kostuumdrama met Rachel Weisz en Emma Stone zouden wij spontaan een paar Oscars bestellen, maar het is nog maar de vraag of de Academy kan lachen met de gitzwarte humor van de man die ons eerder al het heerlijk bizarre The Lobster schonk en Colin Farrell zijn kroost liet overhoop knallen in The Killing of a Sacred Deer. Gezellig wordt het wellicht niet, geestig en zinderend des te meer.

Belgische release: nog niet bekend





The Ballad of Buster Scruggs (Joel & Ethan Coen)

'We are streaming motherfuckers!' toeterden de Coens een goed jaar geleden in een persbericht toen ze hun zesdelige westernserie aankondigden. Ergens onderweg is The Ballad of Buster Scruggs een film geworden, maar de geestigste broers van Hollywood hielden wel al het goede volk aan boord. Prijken onder meer op de payroll: Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco en... Tom Waits.

Belgische release: nog niet bekend

Suspiria (Luca Guadagnino)

Na A Bigger Splash en Call Me By Your Name gaat Luca Guadagnino voor zijn derde succesfilm in vier jaar. De Italiaanse cineast komt deze keer met een hommage aan Suspiria, de horrorklassieker . van Dario Argento uit 1977 over een jonge danseres die de duistere geheimen van haar balletschool ontdekt. Twee hoofdrolspelers uit A Bigger Splash, Dakota Johnson en Tilda Swinton, zijn ook nu present. De soundtrack komt uit de pen van Radiohead-opperhoofd Thom Yorke.

Belgische release: 14 november

Sunset (Laszlo Nemes)

In 2015 bombardeerde Knack Focus Son of Saul, de debuutfilm van Laszlo Nemes, nog tot de beste film van het jaar. 'Wat hij doet, is zelden of nooit vertoond: de horror van de gaskamers in herinnering brengen zonder de feiten te trivialiseren, met een forse filmtaal', schreven we toen. Nu komt Nemes met zijn tweede worp, waarin een weesmeisje in het Boedapest van vlak voor de Eerste Wereldoorlog ontdekt dat ze een oudere broer heeft. Zit er opnieuw een Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film in?

Belgische release: nog niet bekend





Continuer (Joachim Lafosse)

Jongen slaat leerkracht, moeder wil hem weer in het gareel brengen en neemt hem mee naar Kirgizië. Dat is de plot van Continuer, de nieuwe film van de Brusselse regisseur Joachim Lafosse (A perdre la raison) in een notendop. Let vooral op de jonge hoofdrolspeler Kacey Mottet Klein, die al tot acteerbelofte wordt gebombardeerd sinds hij als tienjarige knul de zoon van Isabelle Huppert mocht spelen in Home.

Belgische release: nog niet bekend

Der Golem (Paul Wegener)

Voor de officiële opening van het Festival van Venetië wordt Der Golem gescreend, een stille klassieker uit 1920 over een kleifiguurtje dat door een ritueel van een rabbijn tot leven wordt gebracht en zich uiteindelijk tegen zijn schepper keert. De originele negatieven van de frankensteiniaanse fabel werden lang verloren gewaand, maar zijn nu tot in de puntjes gerestaureerd, met dank aan onder meer het Belgische filmarchief Cinematek.