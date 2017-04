Film Fest Gent pakt uit met première van de tv-reeks 'Tabula Rasa'

De officiële selectie van Cannes is nog geen week geleden bekendgemaakt of het is al uitkijken naar meer nieuws uit het filmfestivalwezen. Nieuws van eigen bodem dit keer: Film Fest Gent kondigde aan twee afleveringen van de serie Tabula Rasain zijn Serial Madness-sectie op te nemen.

'We zijn heel blij deze even verrassende als cinematografisch doordachte nieuwe Vlaamse serie op onze 44e editie te kunnen presenteren', aldus artistiek Film Fest Gent-directeur Patrick Duynslaegher. 'Voor liefhebbers van psychologische thrillers met een huiveringwekkend kantje en boordevol filmcitaten, wordt het smullen. Benieuwd wat 'Beau Séjour'-fan Stephen King hiervan vindt!'

De reeks, geproduceerd door Caviar, werd geregisseerd door Kaat Beels en Jonas Govaerts, die al een fijn staaltje regiewerk toonden in respectievelijk Beau Séjour en Welp. Het scenario is van de hand van Veerle Baetens (bekend van onder meer The Broken Circle Breakdown), Malin-Sarah Gozin (Clan) en Christophe Dirickx (De Helaasheid der Dingen).

Baetens is behalve coscenariste ook de hoofdrolspeelster. Ze kruipt in de huid van Mie, een jonge vrouw die aan geheugenverlies lijdt maar de enige is die een mysterieuze verdwijningszaak kan oplossen. Ook acteurs en actrices als Stijn Van Opstal, Natali Broods, Peter Van den Begin, Gene Bervoets, Jeroen Perceval en Hilde Van Mieghem zullen in de prestigereeks te zien zijn.

Nadat de serie in Belgische première gegaan is op het Film Fest Gent, zal ze op Eén te zien zijn.