Doctor Who-ster David Tennant komt naar FACTS

FACTS, de jaarlijkse beurs voor sciencefiction-, fantasy-, strip- en animeliefhebbers, pakt uit met een wereldberoemde gast. David Tennant, de Schotse acteur die van 2005 tot en met 2010 The Doctor speelde in de iconische BBC-reeks Doctor Who, komt op 29 september, de eerste dag van het tweedaagse evenement, namelijk naar Flanders Expo Gent.

Tennant is ook bekend door zijn rol van slechterik Kilgrave in Jessica Jones en zijn vertolking van Barty Crouch Jr. - in het Nederlands: Bartholomeus Krenck Jr. - in Harry Potter and the Goblet of Fire. Tennant leende zijn stem aan Dagobert Duck in de reboot van DuckTales en aan Huyang in Star Wars: The Clone Wars.

Naast de Doctor Who-ster kondigde FACTS ook al andere beroemde gasten als Alan Tudyk (Firefly, Star Wars, Disney...), Jennifer Morrison (House M.D., Once Upon A Time ...) en Charles Martinet, de stem van onder meer Super Mario en Luigi, aan. Meer info over FACTS 2018 vindt u hier.