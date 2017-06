CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

27 juni - 2 juli: GRADUATION (Sphinx cinema en KASKcinema, Gent)

Het einde van het schooljaar nadert voor iedereen. De KASK-hogeschool in Gent organiseert al enkele weken screenings van de eindprojecten van al haar toekomstige modeontwerpers, kunstenaars, muzikanten en filmmakers. Wat u daar te zoeken hebt als u geen zoon of dochter hebt die zijn noeste werk voor het eerst op het grote witte doek ziet? Veel, want ook Kadir Balci, Geoffrey Enthoven en Felix Van Groeningen zaten ooit op de Gentse schoolbanken. En wat is er leuker dan hipsterig te snoeven dat u de volgende Belgische genomineerde voor de Oscars al jaren in de gaten houdt?

28 juni: Beats, Rhymes and Life (Beursschouwburg, Brussel)

De hele maand juni viert de Beursschouwburg het einde van een mooi seizoen met een al even mooi programma, inclusief een hele hoop screenings op het dak van het gebouw. De laatste volwaardige film in de reeks is Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest. De documentaire blikt terug op de opgang van de groep, samen met de hele hiphopscene, maar ook op de spanningen in de band. Ook figuren als Busta Rhymes en de Beastie Boys laten hun licht schijnen op de groep.

30 juni - 2 juli: Copacobana (Rozebroekenpark, Gent)

Voor de achtste keer wordt er in het Gentse Rozebroekenpark ontmoet en gegroet, en dat allemaal begeleid door poëzie, muziek en theater. Fanfare- en dansgroep 't Schoon Vertier is altijd feest, net als de jazzcats van Black Flower en het verse hiphopgeweld van Blackwave. Brent Vanneste en Joris Casier, de helft van Steak Number Eight, draaien er zowaar een deejayset, net als Mixmonster Menno van STUFF.

30 juni - 5 juli: Vama Veche (Astridpark, Brugge)

Jaarlijks palmt Het Entrepot, een huis voor jongerencultuur in Brugge, de groene long die het Astridpark is in voor een midweekje dat zich laat omschrijven als festival meets zomerbar meets kinderpret.

Het festivalaspect oogt alvast veelbelovend met sets van Seizoensklanken, Brihang, Krankland, Pascal Deweze en La Jungle. En iets dat Gestapo Knallmuzik heet, nom de plume voor een trio geschifte Kempenaars dat een antwoord probeert te formuleren op de vraag hoe Kraftwerk zou geklonken hebben mochten de vier Duitsers zwaar aan de Carapils hebben gezeten.

1 juli: Vice Versa (Cultuurplein, Mechelen)

Het Mechelse collectief Weer/woord stelde voor het poëziefestival een breed programma samen, gaande van Charlotte Van den Broeck en Dez Mona's Gregory Frateur samen op een podium tot een screening van Kooyanisqatsi, de experimentele, tekstloze cultklassieker op muziek van Philip Glass.