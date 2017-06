CostaNada: dit kan u deze week doen voor 0 euro

19 juni: Sophia Ammann plays Leonard Cohen (Trefpunt, Gent)

Ontdoe het repertoire van Leonard Cohen van alle muzikale ornamenten en vervang de diep brommende Canadese bas door een frêle vrouwenstem, dat is wat u kunt verwachten in Trefpunt. Sophia Ammann verdiende haar adelbrieven onder meer bij Einstürzende Neubauten en treedt aan met Gianni Marzo (Isbells) en jazzgitarist Bart Vervaeck. Ammanns Dance Me To The End Of Love vinden wij alvast te pruimen.

Vanaf 22 juni: Dries Segers - Hits of Sunshine (Botanique, Brussel)

Het zijn drukke tijden voor fotograaf Dries Segers. Terwijl hij deelneemt aan de groepsexpo Fabulous Failures in de museumzaal van de Botanique, mag hij in de galerie zelf het heft in handen nemen in Hits of Sunshine. Segers staat bekend als iemand die graag experimenteert met materialen en omstandigheden en ook nu gaat hij weer aan het spelen. Waar analoge fotografen normaal als de dood zijn dat hun filmrolletjes het zonlicht zien, laat hij de lichtstralen - en het toeval - hun werk doen.

23-25 juni: Genk On Stage (Genk)

Een klassieker onder de gratis events, want het is ondertussen alweer de zestiende keer dat het festival in zijn huidige concept het centrum van de Limburgse stad inpalmt. Op vrijdag treden onder meer André Brasseur, Dr. Lektroluv en Marky Ramone's Blitzkrieg aan, op zaterdag is het uitkijken naar Arno, Het Zesde Metaal, Roméo Elvis X Le Motel en Kapitan Korsakov. Op zondag zijn Milow, Van Echelpoel en SX maar enkele namen.

23-24 juni: Grensrock (Menen)

De cultureel verantwoorde kindervriend Kapitein Winokio naast de noiserockers van The Guru Guru? Dat is Grensrock in een notendop. Het festival zet al dertig jaar in op een breed programma voor de hele familie met af en toe een alternatiever geluid om te ontdekken. Staan nog op het podium in het Brouwerspark in Menen: The Subs, Delv!s, Admiral Freebee en It It Anita.

24 juni: gedichtenwandeling in Den Botaniek (Antwerpen)

Op een boogscheut van het Antwerpse stadspark ligt een ander stukje groen midden in 't Stad, de plantentuin of Botaniek. Gewezen Antwerps stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen organiseert er al enkele jaren poëtische wandelingen en ook dit jaar is het weer zover. Anderhalf uur lang trek je er met een medewerker van de plantentuin op uit en krijg je bijpassende gedichten bij de natuurpracht. Ook op 1 juli en 26 augustus gaan poëzie en plantenpracht hand in hand.

Inschrijven is verplicht.