Coely en Viviane De Muynck krijgen Vlaamse Cultuurprijzen

Dinsdagavond vond in de Antwerpse Arenbergschouwberg de uitreiking van de Ultimas plaats. Dat is sinds vorig jaar de nieuwe naam van de Vlaamse Cultuurprijzen. Met die awards wil minister van Cultuur Sven Gatz artiesten en organisaties in uiteenlopende kunsttakken bekronen.

De prijs voor Algemene Culturele Verdienste gaat naar Viviane De Muynck. De Muynck combineert al decennia een grote theatercarrière, onder meer bij het gezelschap Needcompany, met mooie rollen in Vlaamse series als Met man en macht en Professor T. Coely, die pas nog twee MIA's mocht ontvangen, kreeg dan weer de Ultima voor Muziek. Daarmee erkent Gatz de opmars van de Belgische hiphop.

De andere prijzen op een rij: Lokaal Cultuurbeleid: Opgewekt Tienen, een burgerbeweging die de samenhorigheid onder de inwoners van Tienen wil versterken aan de hand van erfgoed om leven en wonen in de stad zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken. Film: Johan Grimonpez, kunstenaar en filmmaker die de laatste Jaren vooral lof oogstte met de imposante wapendocumentaire Shadow World en de daaruit ontstane installatie blue orchids. Lees ook:Johan Grimonprez, de kunstenaar die zich verdiepte in de Shadow World van de wapenhandel Beeldende kunst:Philippe van Snick, schilder en installatiekunstenaar Podiumkunsten:Moussem, een zelfverklaard nomadisch kunstencentrum dat de canon in vraag stelt en kansen wil geven aan artiesten die uit de Arabische wereld komen of er voeling mee hebben. Amateurkunsten:Gent Bougement, een dansfestival dat dit najaar voor de vierde keer al het bewegend talent uit de Arteveldestad bij elkaar wil brengen. Vormgeving: Gijs Van Vaerenbergh, het jonge architectenduo van Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh dat niet alleen 'gewone' architectuuropdrachten aanneemt, maar ook kunst maakt op basis van architecturale principes. Cultureel Ondernemerschap: Paul Schyvens, initiatiefnemer en voormalig coördinator van De Roma, die in juli de fakkel doorgaf aan Danielle Dierckx Sociaal-Cultureel Volwassenwerk: Femma, de voormalige KAV, die mee ijvert voor vrouwenrechten en emancipatie Letteren: Miriam Van Hee, dichteres die eind vorig jaar nog Als werden wij ergens ontboden uitbracht Roerend Erfgoed: Museum Plantin-Moretus, Antwerpse kunstinstelling die recent vernieuwde en daarvoor al meermaals werd bekroond.

De laureaten ontvangen een geldbedrag, een foto- en videoreportage en het bronzen kunstwerk van Philip Aguirre, La Ultima Isla. Er werd dit jaar ook een BILL Award uitgereikt voor jong, creatief, ondernemend talent. De winnaar daarvan krijgt een geldprijs van 1000 euro om te investeren in een volgend project, professionele coaching en ondersteuning om zijn of haar carrière verder te ontwikkelen.