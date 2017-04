Cannes vervolledigt selectie met onder meer Polanski en Östlund

De Zweedse Regisseur Ruben Östlund trekt met zijn vijfde langspeler The Square, waarin de plannen van een pr-bedrijf om een kunstinstallatie te promoten, escaleren en tot oproer leiden, naar de Croisette. Daar gaat zijn film de strijd voor de Gouden Palm aan met onder andere Happy End van Michael Haneke, Okja van Bong Joon-Ho en Loveless van Andrey Zvyagintsev. In 2014 won Östlund in Cannes nog de Juryprijs in de sectie Un Certain Regard met Turist, een film waarin de spanning tussen een echtpaar, na een lawine overleefd te hebben, hoog oplaait omdat de vrouw ervan overtuigd is dat haar echtgenoot zijn eigen veiligheid liet primeren op die van zijn gezin.

Na de controverse rondom de poster met de gefotoshopte Claudia Cardinale, begeeft het Filmfestival van Cannes zich weer op glad ijs met de selectie van Roman Polanski, die verwikkeld zit in een aanslepende verkrachtingsrechtzaak.

De Frans-Poolse regisseur, bekend van onder meer Rosemary's Baby enChinatown, haalde vorige maand de headlines nog toen zijn aanvraag om terug te keren naar de Verenigde Staten, met vrijstelling van zijn gevangenisstraf, door de rechter verworpen werd. Polanski werd schuldig bevonden omwille van seks met een 13-jarig model tijdens een fotoshoot voor Vogue in 1977. Hij vluchtte de dag voor zijn veroordeling het land uit en verbleef daarna hoofdzakelijk in Frankrijk.

Het scenario van D'après une histoire vraie, naar de roman van de Franse Delphine de Vigan, werd geschreven door Polanski en Olivier Assayas, die vorig jaar nog critici wist te verbazen met zijn Personal Shopper, waarin Hollywood darling Kristin Stewart de hoofdrol kreeg. Polanski's jongste film focust op een auteur die uit het zwarte gat waarin ze viel na de publicatie van haar boek moet zien te klauteren. Een onverwachte persoon, die de nachtmerrie van elke auteur blijkt te zijn, reikt haar de hand, wat voor een meeslepende verwarring tussen feit en fictie belooft te zorgen.

De hoofdrollen in deze psychologische thriller zijn weggelegd voor Eva Green (Casino Royale en Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) en Emmanuelle Seigner (Le scaphandre et le papillon en Réparer les vivants).

In januari zag Polanski, na groot protest van onder andere de feministische organistaie Osez le Féminisme, nog af van zijn voorzitterschap in de jury van de Césars - zeg maar de Franse Oscars. Naar analogie met de commotie rond de gerechtelijke affaires van Woody Allen, Nate Parker (waarop hij de pers beschuldigde van vooringenomenheid) en Casey Affleck, steekt de aloude vraag in welke mate de kunstenaar van zijn werk gescheiden dient te worden weer de kop op.