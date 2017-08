Brussels Expo mag Koninklijk Circus van Raad van State niet in bruikleen uitbaten

Nadat bekend raakte dat de Stad Brussel de exploitatie van het Koninklijk Circus gratis en in tijdelijke bruikleen had toegekend aan Brussels Expo, diende het consortium Botanique/Sportpaleisgroup bij uiterst dringende noodzakelijkheid een beroep in tegen die beslissing bij de Raad van State. Die gaf hen gelijk.

De Stad Brussel moet de zaal nu zelf in exploitatie te nemen, maar vreest dat ze de termijnen die ze nodig heeft voor de werken in de zaal niet zal kunnen respecteren. Daardoor komt de programmatie in gevaar. De zaal is momenteel niet bruikbaar doordat de vorige exploitant al het materiaal wegnam.

'We wachten het vonnis ten gronde af, maar deze culturele actoren zijn vandaag verantwoordelijk voor een zeer waarschijnlijke annulatie van het volgende seizoen bij het Koninklijk Circus, en dat ten koste van de sector die zij bij hoog en bij laag beweren te verdedigen', stelt Mohamed Ouriaghli, schepen van de Stad Brussel bevoegd voor stedelijke eigendommen. Het lot van het Koninklijk Circus hangt nu af van een definitieve uitspraak van de rechter, die waarschijnlijk volgt in de lente van 2018.