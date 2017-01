Zwitser Cosey wint de Grote Prijs op het stripfestival van Angoulême

Cosey is de 44ste winnaar van de Grand Prix van Angoulême, de meest prestigieuze oeuvreprijs voor strips in Europa. Hij kreeg meer stemmen van collega-auteurs dan Manu Larcenet en Chris Ware, die ook op de shortlist stonden. Door de prijs krijgt Cosey volgend jaar een grote tentoonstelling op het festival.

Cosey, bij de burgerlijke stand bekend als Bernard Cosendai (66), is een van de sterren van het weekblad Kuifje in de jaren zeventig en tachtig. In volle hippietijd publiceerde hij de serie Jonathan, waarin zijn alter ego avonturen beleefde in Tibet, Nepal of in andere Aziatische landen. Vanaf het begin was het avontuur ondergeschikt aan landschappen, dromerige ontmoetingen en liefdesgeschiedenissen. Cosey gaf de lezer ook altijd een lijst mee van muziek die volgens hem bij het verhaal paste. Kate, het zevende deel van de reeks, kreeg in 1982 de prijs voor het beste album in Angoulême. Cosey maakt nog steeds af en toe een Jonathan. Ondertussen zijn 16 delen verschenen. Het laatste deel tot nu toe, Zij die was, verscheen vier jaar geleden.

Naast zijn serie was Cosey ook een van de eerste traditionele stripauteurs die losse verhalen voor volwassenen publiceerde. De eerste, Op zoek naar Peter Pan en Reis naar Italië, zijn nog steeds klassiekers in het genre. Saigon-Hanoï kreeg in 1992 de prijs voor het beste verhaal in Angoulême. Cosey wisselt nog steeds zijn serie Jonathan af met losse projecten.

Alan Moore wil geen laureaat zijn

Sinds 2014 mogen alle auteurs van wie de strips in het Frans verschijnen, meestemmen voor de Grand Prix. Een eerste stemronde gebeurt sinds vorig jaar zonder longlist. Iedere auteur kan stemmen op elke collega die de prijs nog niet kreeg. De drie auteurs met de meeste stemmen komen terecht op een shortlist. Daaruit kunnen alle auteurs opnieuw kiezen in een tweede ronde. Na de eerste ronde bleven Cosey (66), Manu Larcenet (47) en Chris Ware (49) als kanshebbers over.

De Engelse scenarist Alan Moore (63), van Watchmen en From Hell, behaalde zoals de afgelopen jaren eigenlijk ook voldoende stemmen van collega-stripauteurs om in de top drie terecht te komen, maar vroeg zelf om van de kieslijst verwijderd te worden. Hij neemt steeds meer afstand van de stripwereld en prijzen interesseren hem niet, luidt de officiële uitleg. Toch blijft het opvallend dat Moore de drie vorige jaren, toen hij telkens ook op de shortlist belandde, zichzelf niet van de kieslijst liet halen.

Voordat de tweede stemronde begon, riep de benjamin van het trio genomineerden, Larcenet, al op om voor Cosey te stemmen. De auteurs hebben er de laatste jaren steeds voor gekozen om consensusfiguren te bekronen die de prijs al lang geleden hadden kunnen krijgen (Bill Watterson van Casper en Hobbes, Katsuhiro Otomo van Akira, Hermann) en Cosey past prima in dat rijtje.