Weg esoterisch geneuzel: Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee schrijft weer op topniveau

Wanneer ik J.M. Coetzee lees, moet ik vaak aan Travis Bickle uit Taxi Driver denken: 'Loneliness has followed me my whole life. Everywhere. In bars, in cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man.' Niet zelden zijn Coetzees hoofdpersonages blanke middenklassers die zich ontheemd voelen, geboren in de verkeerde tijd, het verkeerde land, gegriefd door een maatschappij die hen uitgespuwd heeft. Koppige piekeraars ook, die nog een laatste poging tot verzet plegen, meestal tevergeefs.

