Wat leest ECI Literatuurprijswinnaar Koen Peeters zélf?

Koen Peeters: Sinds januari werk ik niet langer in een bank en wijd ik me volledig aan de letteren. Het werd tijd om dingen die ik al lang wilde doen steviger vast te pakken. Tegenwoordig ben ik met schilder Koen Broucke in Oostende een project aan het opzetten waarbij we op zoek gaan naar sporen van vergeten of bekende kunstenaars uit Oostende: James Ensor, Marvin Gaye maar ook Gaston Duribreux, een hotelier-schrijver die niemand kent. Dat moet leiden tot een tentoonstelling en...