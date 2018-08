Wat kunstenares Fatinha Ramos leerde van haar favoriete kinderboek

Kiezen voor je passie loont: vier jaar geleden besloot Fatinha Ramos fulltime kunstenares te worden, en sindsdien sleept ze met haar illustraties de ene bekroning na de andere in de wacht. Haar werk wordt gelauwerd van New York tot Frankfurt maar wie haar kunst wil bewonderen kan ook gewoon naar het Antwerpse stadhuis wandelen. Dat wordt gerenoveerd en Ramos heeft de stellingen opgefleurd met een interactief verhaal over een reiziger die zijn hart verpandt aan de havens...