VSB Poëzieprijs staat op de helling

De VSB Poëzieprijs, de grootste jaarlijkse prijs voor een dichtbundel, wordt volgend jaar voor het laatst in zijn huidige vorm uitgereikt. Wat er volgt, weet op dit moment niemand, nadat naamgever en sponsor VSBfonds heeft aangekondigd niet meer te willen meewerken.

'De maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Het fonds wil die verschillen bestrijden met sociale en culturele projecten. Een prijs voor een bundel van een individu past niet meer in die koers', laat het fonds weten.

Het VSBfonds financiert de prijs voor een Nederlandse of Vlaamse dichtbundel sinds de instelling van de prijs in 1994. De winnende dichter ontvangt een geldbedrag van 25.000 euro, wat van de VSB de belangrijkste poëzieprijs van het Nederlandse taalgebied is. Dit jaar won debutant Hannah van Binsbergen met haar bundelKwaad gesternte. Eerder vielen ook Hugo Claus, Ilja Leonard Pfeijffer, Rutger Kopland en Gerrit Kouwenaar.

De organisatoren, de Stichting VSB Poëzieprijs en evenementenorganisatie Poetry International, streven naar een doorstart, zegt directeur Bas Kwakman van Poetry International in NRC. 'Men is erg geschrokken van het bericht. Deze prijs moet blijven bestaan. Het wegvallen zou enorm zonde zijn en een klap voor de poëzie.'

Bij de prijs hoort ook een scholenprogramma, iets waar Kwakman in de toekomst voor vreest. Jammer, zegt oud-winnares Esther Naomi Perquin in De Volkskrant. 'Als je constateert dat het bereik groter of breder moet, doe dáár dan iets aan. Ga met mensen in gesprek, met organisaties die daarin een rol kunnen spelen. Maar om zo'n prijs nu de nek om te draaien, zonder alternatief, dat vind ik op zijn minst voorbarig.'