Vijf Belgen halen longlist Libris Literatuur Prijs 2017

In totaal maken 18 schrijvers kans op de prestigieuze prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar.

Behalve de vijf Belgische auteurs maken volgende Nederlandse schrijvers kans: Walter van den Berg ("Schuld"), Hanna Bervoets ("Ivanov"), Alfred Birney ("De tolk van Java"), Arnon Grunberg ("Moedervlekken"), A.F.Th. van der Heijden ("Kwaadschiks"), Auke Hulst ("En ik herinner me Titus Broederland"), Eva Meijer ("Het vogelhuis"), Marja Pruis ("Zachte riten"), Simone van Saarloos ("De vrouw die"), Allard Schröder ("Sebastiaans neus"), Herman Stevens ("De onzichtbare vrouw"), Anton Valens "Het compostcirculatieplan" en Christiaan Weijts ("Het valse seizoen"). Dat meldde de organisatie vandaag.

Op 20 maart worden de zes titels bekendgemaakt die de shortlist hebben gehaald, tijdens een bijeenkomst in de Hortus Botanicus te Amsterdam. De uitreiking van de prijs vindt dan plaats op 8 mei in het Amstel Hotel in Amsterdam.

Het totale prijzengeld van de Libris Literatuur Prijs bedraagt 65.000 euro, beschikbaar gesteld door de boekhandelsketen Libris, een samenwerkingsverband tussen 115 zelfstandige boekhandels.

Vorig jaar won Connie Palmen de prijs met haar roman "Jij zegt het".