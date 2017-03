The Velvet Underground & Nico, het boek: licht in de ondergrond

Vandaag is de lp met de iconische bananenhoes van Andy Warhol een begrip, maar de eerste jaren na zijn release, op 12 maart 1967, was het debuut van The Velvet Underground een gigantische flop. Door haar grimmige en verontrustende aard stond de plaat haaks op de toenmalige tijdgeest. Terwijl Amerika in de ban van de flowerpower was, provoceerde de groep met songs over harddrugs, paranoia en seksuele onderwerping. Tegenover het escapisme van de hippiegeneratie plaatste de literair begaafde r&b- en freejazzadept Lou Reed het rauwe realisme van het leven aan de zelfkant van de samenleving. Onder ...