Stripgids maakt nieuwe start als dikker en groter magazine

Uitgeverij Strip Turnhout kondigt zelf de nieuwe start van Stripgids, en van de uitgeverij zelf, aan. Begin dit jaar oogde de toekomst van Stripgids nog heel onzeker, omdat het Vlaamse Fonds voor de Letteren (VFL) het subsidiedossier voor de volgende vier jaar niet had goedgekeurd. Uiteindelijk werd er een akkoord gevonden en kreeg het blad een nieuwe redactie met onder anderen Nix, Judith Vanistendael, Marc Legendre en Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck, ook bestuurslid van Strip Turnhout, in de rangen.

Nu is er meer duidelijkheid over de doorstart van het magazine dat aan de basis ligt van de Bronzen Adhemar/Cultuurprijs voor de Strip en het Stripgidsfestival Turnhout. Het 132 pagina's dikke magazine verschijnt vanaf nu twee keer per jaar, in juni en november. Het blad is groter geworden en wordt volgens de redactie op mooier papier gedrukt.

In het eerste nummer is redactielid Nix de speciale gast en krijgt hij een eigen katern. Bij elk exemplaar zit ook een gesigneerde tekening van de tekenaar. Bij de volgende nummers zullen ook exclusieve werken van striptekenaars zitten.

De eerste Stripgids nieuwe stijl ligt op 15 juni in de winkel en kost 9,99 euro.