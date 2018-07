Spider-Manbedenker Steve Ditko overleden

Ditko werkte in de jaren zestig als striptekeneraar en -schrijver voor de beroemde uitgeverij Marvel Comics. Samen met toenmalig hoofdredacteur Stan Lee bedacht hij in 1961 de populaire stripheld Spider-Man. Twee jaar later kwam hij onder meer met het idee van Doctor Strange op de proppen, waarvan in 2016 nog een verfilming uitkwam met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol.

In 1966 trok Ditko de deur bij Marvel achter zich dicht, wegens onenigheid met Lee. Hij ging daarna bij verschillende andere uitgeverijen aan de slag, waaronder rivaal DC Comics. Ditko werd op 29 juni dood aangetroffen in zijn appartement in New York. Volgens de website TMZ bezweek hij aan een hartaanval.