1. Ben je zelf lid geweest van een dispuut?

Viktor Frölke: Ik heb filosofie gestudeerd en ik was inderdaad lid van een dispuut, maar daar stopt de gelijkenis tussen mij en Tristan. Het is een wereld van ons kent ons, waarin de bevoorrechten van de maatschappij elkaar treffen en banden aangaan voor het leven. Nederland is zogezegd een egalitaire, klasseloze maatschappij, maar het tegendeel is natuurlijk waar. Er zijn juist enorme rangen- en standenverschillen. Alleen houden we die li...