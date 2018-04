Schrijver van Game of Thrones-boeken brengt nog dit jaar nieuw werk uit

Nee, het zesde deel van A Song of Ice and Fire, de boekenreeks waarop Game of Thrones gebaseerd is, komt in 2018 niet uit. Auteur George R.R. Martin heeft wel een nieuw boek aangekondigd: op 20 november verschijnt Vuur en bloed, het eerste deel van Martins nieuwe tweedelige reeks.

De boeken spelen zich af in hetzelfde universum als Game of Thrones, maar dan driehonderd jaar eerder. De reeks omvat de definitieve geschiedenis van het huis Targaryen van Westeros en de kronieken van hun verovering en vereniging van de Zeven Koninkrijken tot aan de burgeroorlog die de Targaryens bijna hun dynastie kostte.

'Vuur en Bloed bevat geen traditionele verhaallijn, maar is het beste te omschrijven als een denkbeeldige geschiedenis. Het heeft veel weg van de toegankelijke geschiedenisboeken die ik zelf graag lees', vertelt Martin in een persbericht over zijn nieuwe boeken. Opvallend aan de release is dat het boek gelijktijdig wordt uitgebracht in Nederland, Amerika, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Mexico en Polen.

Vuur en Bloed - De opkomst en ondergang van het huis Targaryen van Westeros zal 832 bladzijden tellen en wordt voor België uitgegeven bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff.