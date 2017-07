Schrijver en docent Niek Pas: 'Een groot deel van het Franse electoraat ziet niets in Macron'

Niek Pas, docent hedendaagse geschiedenis in Amsterdam, schreef op toegankelijke wijze een boek over de Franse republiek. 'Kiezen tussen Le Pen en Macron was voor extreem links 'kiezen tussen de pest en de cholera'.'