Schrijfster Dalilla Hermans: 'Dit is niet de mond van een Afrikaanse man, maar van een dier'

Eerder deden de blote borsten van Mami Wata in Suske en Wiske al stof opwaaien. Een tekening van een ontblote boezem moet kunnen, vinden zowel Studio Vandersteen, Standaard Uitgeverij als Dalilla Hermans. Een streepje naakt, in een respectvolle context, hoeft immers geen taboe te zijn. Wat schrijfster Dalilla Hermans wel stoort, is de manier waarop de Afrikaanse man op dezelfde tekening wordt afgebeeld. Een prent die 'pijnlijke herinneringen oproept aan racistische prentjes uit ons koloniaal verleden.'

Op Facebook deelt ze een video waarin ze haar bezwaren uit de doeken doet. 'Iedereen stond op z'n achterste poten over die borsten. Waar niemand over aan het praten was in de media, is het feit dat die tieten totaal niet belangrijk zijn, maar dat er wel een ontzettend racistische, stereotiepe afbeelding van een zwarte man op datzelfde prentje staat. Ik snap niet dat dat niemand is opgevallen,' klinkt het.

Problematisch

'Dat is geen Afrikaanse man, maar een halve aap en dat zijn geen lippen, maar dat is hoe je de mond van een dier tekent,' licht de schrijfster toe terwijl ze de afbeelding toont. Omwille van verschillende redenen heeft Hermans wakker gelegen van de afbeelding. Vroeger was ze zelf een enorme Suske en Wiske-fan, die voor een goed rapport beloond werd met een nieuw stripalbum. 'Ik weet dat er in oude strips ook wel foute, racistische afbeeldingen voorkwamen, maar ik stoorde me daar, gezien de tijdsgeest, echt niet zo aan. Maar we zijn nu 2017 en we hoeven dit niet meer te pikken. Ik vind het vooral problematisch omdat beeldtaal super belangrijk is voor het zelfbeeld van kinderen en jongeren en ons maatschappijbeeld. Zolang zwarte mensen afgebeeld worden als halve apen, is het niet meer dan normaal dat ze behandeld worden als domme mensen en dat kinderen een laag zelfbeeld ontwikkelen.'

Oproep

De schrijfster sluit af met een positieve noot. In plaats van enkel boos of gefrustreerd te zijn, wil Dalilla Hermans de gelegenheid aangrijpen om iets positief teweeg te brengen. 'Ik denk dat dit beter kan en ik denk dat ik genoeg creatieve vrienden heb. Dit is een oproep aan iedereen met een beetje creatief talent om een tekening te maken van een Afrikaanse man waar mijn haren niet recht van gaan staan. Met al die prachtige beelden wil ik iets doen en aan striptekenaars en vooral aan Studio Vandersteen laten zien dat het anders kan en dat het beter kan en dat we deze shit niet meer hoeven te pikken.'

Neem dus de (virtuele) pen ter hand en stuur Dalilla Hermans jouw versie van een Afrikaanse man. Wij zijn alvast benieuwd wat ze ermee van zin is.