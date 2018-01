Saint Amour 2018: zonder rode draad, met Ilja Leonard Pfeijffer

Saint Amour, de jaarlijkse schrijverstournee van Behoud de Begeerte die elk jaar in februari de liefde wil bezingen, heeft haar programma voor dit jaar bekendgemaakt. In #MeToo-tijden wordt dat 'al even meerstemmig, sensitief en hitsig als onze dolgedraaide tijden en zeden, maar naar alle waarschijnlijkheid wel iets eloquenter', geeft de organisatie mee.

Een thema of rode draad is er niet - vorig jaar draaide het hele programma rond Herman Brusselmans - maar er komen wel een paar opvallende schrijvers. Zo komt de Amerikaanse auteur Kristen Roupenian naar België. Zij is de auteur van Cat Person, het kortverhaal uit The New Yorker over een klungelige romance dat in december viraal ging.

Ook Ilja Leonard Pfeijffer is van de partij. Hij bracht onlangs nog Peachez, een romance uit, over een professor klassieke talen die verliefd wordt. Hij deelt de affiche met Sien Volders, die onlangs nog succesvol debuteerde met Noord, en David Szalay.

Ook de poëzie is vertegenwoordigd met Michel Faber, die een ode brengt aan zijn overleden vrouw, Mieke Van Zonneveld en Els Moors, die vanaf 25 februari de nieuwe Dichter des Vaderlands wordt. Daarnaast is er muziek van Echo Beatty en Pitou/

Data en info vindt u hier.