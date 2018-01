Richard Corben wint de Grote Prijs op het stripfestival van Angoulême

Richard Corben kreeg meer stemmen van 1341 collega-auteurs dan de andere genomineerden Emmanuel Guibert en Chris Ware. Door de prijs wordt Corben volgend jaar voorzitter van het festival.

De 77-jarige Richard Corben is een specialist van horror- en fantasystrips. Corbens werk valt op door de unieke inkleuring met airbrush en de onverwachte kleurencombinaties. Behalve de gruwel zijn onrealistisch gespierde en weelderige lichamen een vast ingrediënt van zijn verhalen.

Hij publiceerde aanvankelijk in undergroundbladen, waar in tegenstelling tot de mainstream geen zelfcensuur heerste. Bij een breed publiek brak hij door met zijn bijdragen aan de bladen Creepy en Eerie en vooral met zijn verhalen voor het legendarische stripblad Métal Hurlant / Heavy Metal. Daarnaast tekende hij de platenhoes van Bat Out of Hell uit 1977, dat algemeen beschouwd wordt als het beste album van Meat Loaf.

Corben is na een carrière van meer dan veertig jaar nog steeds actief en werkt nu voor grote stripuitgevers. Zo tekende hij onder andere enkele afleveringen van Mike Mignola's Hellboy.

Zijn bekendste stripreeks is Den, waarin het hoofdpersonage in een parallel universum terechtkomt en daarbij fysiek verandert in een bodybuilder. Den was begin jaren negentig ook het laatste werk van Corben dat in het Nederlands werd vertaald. In het Engels zijn de laatste jaren verschillende verzamelingen van Corbens verhalen verschenen.

Underdog

Richard Corben is de vijfde Amerikaan die de prijs wint in 45 edities, na Will Eisner (1975), Robert Crumb (1999), Art Spiegelman (2011) en Bill Watterson (2014). Hij werd vooraf als underdog beschouwd, omdat zijn werk minder actueel en virtuoos getekend is als dat van de andere genomineerden.

Zijn verkiezing bewijst de duurzame impact van het tijdschrift Métal Hurlant en de tendens bij de stemmende auteurs om de Grand Prix te beschouwen als de bekroning van een internationale auteur met een lange carrière, zoals bij de vorige winnaars Hermann en Cosey. Corben won trouwens op de derde editie van het festival van Angoulême in 1976 al de prijs voor de beste buitenlandse tekenaar.

Met de bekendmaking van de Grand Prix is het internationale stripfestival van Angoulême officieel van start gegaan. Het duurt nog tot zondag.