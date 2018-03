Pieter De Poortere kiest de 5 beste Boerkes: 'Sprookjes zijn heel gemakkelijk te verkrachten'

Van Frankrijk tot in China lachen ze met Boerke, de zwijgzame landbouwer van tekenaar Pieter De Poortere die keer op keer aan het kortste eind trekt. Zijn avonturen zijn al tien jaar te volgen in Knack Focus. Dat komt neer op ruim 500 pagina's doffe ellende in Boerkes leven, die zich afspelen op zijn erf en far beyond.

...