Peter Verhelst rijft voor de derde keer de Herman de Coninckprijs binnen

Verhelsts Zing Zing kaapte de prijs voor beste dichtbundel, zijn gedicht Als je geen contact meer hebt met de dingen kreeg de publieksprijs. De prijs voor beste debuut ging naar Hannah van Binsbergen met haar bundel Kwaad gesternte.

De vakjury sprak lovend over Zing Zing: "[Het is] een gulle bundel die de zintuigen overrompelt. In gulzige klanken en passionele beelden roept de dichter een vervreemdende wereld op die ondanks haar sprookjesachtige karakter nooit ver van de lezer afstaat. Verhelsts liefdesgedichten zullen veel lezers door elkaar schudden en beroeren zoals de liefde zelf. Wie ten volle van deze bundel wil genieten, doet er goed aan de imperatieven uit de titel ter harte te nemen - de welluidende gedichten lenen zich er uitstekend voor."

De winnende auteur was daarnaast aangenaam verrast dat het gedicht Als je geen contact meer hebt met de dingen zo massaal in de smaak viel bij het publiek. Het gedicht verschijnt donderdag 26 januari op de Gedichtendagposter, die gratis af te halen is in de deelnemende boekhandels.

Peter Verhelst ging al eerder met de prijs aan de haal. In 2009 won zijn bundel Nieuwe sterrenbeelden en in 2015 viel Wij totale vlam in de prijzen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Herman de Coninckprijs dat een auteur voor de derde keer wint. (SDW)