Nieuwe biografie: Mondriaan wilde met 40 jaar jongere vrouw trouwen

Dat staat in 'Piet Mondriaan. Een nieuwe kunst voor een ongekend leven', een biografie van Hans Janssen, Mondriaan-expert en conservator moderne kunst bij het Gemeentemuseum Den Haag. Het boek verschijnt op dinsdag 13 december.

Eerder dit jaar dook een verzameling brieven op van Piet Mondriaan (1872-1944) aan zijn vriendin Willy Wentholt. Over het liefdesleven van de kunstenaar was tot voor enkele jaren weinig meer bekend dan dat hij zijn hele leven vrijgezel bleef. Maar Janssen stelt het beeld nu verder bij.

Huwelijksaanzoek per brief

Mondriaan zou Lily in 1914 als kleuter op schoot hebben gehad. Toen ze hem op negentienjarige leeftijd met haar vader in Parijs bezocht, sloeg de vlam over, van beide kanten. "Mondriaan besloot Lily in 1931 een huwelijksaanzoek te doen, per brief. De kunstenaar kocht zelfs een groter bed, huurde een zolderkamertje boven zijn eigen keukentje/slaapkamer, timmerde een wiegje en schilderde zijn hele atelier", weet Janssen over de plots trouwlustige artiest te vertellen.

Hij voert een kennis op, die vertelde: "Zijn haar leek me zwarter en glanzender dan voorheen, hij was wat onrustig tot hij opeens vertelde dat hij trouwplannen had."

In 1932 ging de droom aan diggelen. "Lily schreef Mondriaan dat een huwelijk niet aan de orde kon zijn en dat zij iemand zocht van haar eigen leeftijd. Mondriaan schreef, totaal verbijsterd, nog eenmaal een brief. Daarna werd het contact verbroken." (Belga)