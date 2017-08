'Met mijn Koreaanse vriendinnen maak je beter geen ruzie': 3 vragen aan striptekenaar Mark Hendriks

Bij een nieuw boek van Amsterdammer Mark Hendriks staan sommige dingen vooraf al vast. Zo verwondert het niet dat Octopus een dikke strip in zwart-wit is die zich afspeelt in Azië en een vrouwelijk hoofdpersonage heeft. En toch is Octopus verrassend.