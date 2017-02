Lees het laatste Knack-interview met Dick Bruna: 'Ik heb nooit zo'n goed contact met kinderen gehad'

Klokslag elf uur. Een aardige man met een witte snor, een blosje op de wangen en een flinke haardos wacht op de eerste verdieping van een pand vlak bij de Utrechtse Dom op zijn bezoek. De studio is kraaknet, in de rekken staan honderden kinderboekjes in het gelid. De man heeft pretoogjes, een warme glimlach en een stevige handdruk. En een vraag: of ik koffie wil? Dick Bruna i de eenvoud zelve, en hij heeft in het leven precies gedaan wat hij wilde : tekenen en ontwerpen. Al zag het er aanvankelijk niet zo uit.

...