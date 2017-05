Lectrr zet Rode Ridder op de motor

'Vier jaar in het geheim aan Red Rider gewerkt, de driedelige spin-off van de Rode Ridder. Samen met Stedho (tekenaar Steven Dhondt, nvdr.) een compleet universum geschapen waarbinnen we de verhalen kunnen (her)vertellen, maar op een eigentijdse manier.' Zo kondigt Lectrr het nieuws op zijn Facebookpagina aan.

In De Standaard geeft de cartoonist verdere toelichting over de spin-off, waarvan het eerste album in oktober verschijnt. Een maand later volgt het tweede, nog eens een maand later het derde. 'Dat albums zo snel na elkaar verschijnen, is zeldzaam', zegt Lectrr aan De Standaard. 'Ook bij stripliefhebbers is het bingewatchen doorgedrongen. Lezers haken af als ze lang moeten wachten, zeker als het over complexe werelden gaat. De drie albums zijn opgevat als een minireeks. Als ze aanslaan, dan kunnen er snel nieuwe verhalen komen.'

In het nieuwe universum is de Rode Ridder niet langer een middeleeuwse held, maar een Irakveteraan. Dat biedt ruimte voor hedendaagse thema's als terrorisme, maar het blijft wel degelijk fantasy, aldus Lectrr. Bij die moderne onderwerpen hoort ook een afscheid van Witte, het paard van de Rode Ridder. Hij moet plaatsmaken voor een motor. Heiligschennis voor sommige fans, maar daar is Lectrr wel aan gewend. 'Ik vind het net fijn dat een strip na 60 jaar nog altijd kan inspireren.'

Het is niet de eerste keer dat een stripmonument een modernere versie krijgt. Jerommeke uit Suske en Wiske kreeg een update in J. Rom, naast de andere nevenreeksen Amoras en De Kronieken van Amoras. Ook Fanny Kiekeboe kreeg al een volwassen spin-off met Fanny K.