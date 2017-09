Kinderboekenmonument Querido loopt leeg: dertig schrijvers stappen op

Het zit al langer scheef bij Uitgeverij Querido. De problemen begonnen in 2013. Querido Kind splitste zich toen af van Querido Volwassenen, dat door WPG samen met vier andere uitgeverijen werd verkocht. Die boekenhuizen vormen nu samen Singel Uitgeverijen. Tot nu huisden de kinder- en volwassenenafdeling van Querido nog in hetzelfde gebouw, maar onlangs volgde de aankondiging dat Querido Kind vanaf 1 oktober moest verhuizen naar het hoofdkwartier van WPG in Amsterdam.

Dat was tegen de zin van de redactie, die de twee delen van Querido niet uit elkaar wilde zien groeien. Na gesprekken, die niets opleverden, stapte de redactie op. Zo'n dertig kinderboekenschrijvers, onder wie toppers als Guus Kuijer, Anna Woltz en Toon Tellegen, zijn solidair met de redactie en kondigden ook hun vertrek aan.

Querido Kind verenigde heel wat van de grootste namen in de jeugdliteratuur, van Annie M.G. Schmidt in het verleden tot Bart Moeyaert en Joke Van Leeuwen vandaag. 'Dit is een aardverschuiving. Het gaat mijn verstand te boven dat zo'n bedrijf zo makkelijk wordt weggezet', reageerde Moeyaert, die mee opstapt, in De Standaard. 'Ik heb gekozen voor een uitgeverij met een traditie, met een volwassenenfonds én een jeugdfonds. Ik ben verbluft dat die historische band tussen de twee zo totaal veronachtzaamd wordt.'

In NRC liet de directeur van het moederbedrijf van Querido Kind weten verrast te zijn door de leegloop in zijn bedrijf. Het vertrek van de schrijvers noemt hij 'verdrietig'.

WPG dreigt steeds intussen steeds meer leeg te lopen. Begin september volgde nog een akkoord over de verzelfstandiging van WPG België, waar onder meer Suske en Wiske en de boeken van Jeroen Meus onder vallen.