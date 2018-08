Het nieuwe boek van Jon McGregor is Midsomer Murders voor gevorderde lezers

In een dorpje in het hart van Engeland raakt op oudejaarsavond een meisje vermist. Rebecca heet ze, en haar ouders, stadsmensen die even verpozing zochten op het platteland, zijn ten einde raad. Helikopters speuren met zoeklichten de heuvels af, duikers dompelen zich onder in de rivieren en reservoirs, de lokale bevolking vormt een menselijke ketting op de heide en bloedhonden schieten het struikgewas in, maar ze schrikken enkel de vossenpopulatie op. Rebecca, die door een paar jongeren laatst werd gezien in een witte hoody, wordt niet gevonden. Het dorp maakt zich zorgen, maar het wordt l...