Het koesterboek van Heleen Debruyne: 'De schriftjes van mijn opa!'

One book to rule them all: bekende boekenvrienden vertellen over dat ene werk dat ze hen nooit mogen afpakken. Deze week: Heleen Debruyne over de schriftjes van haar opa. 'Ik vrees dat mijn oma heeft meegelezen in deze dagboeken.'