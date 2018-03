'Herfst' van Ali Smith: het literaire tegengif voor een schreeuwzieke maatschappij

De kleine Elisabeth gaat wandelen met haar mysterieuze buurman Daniel Gluck. Hij laat haar de wereld zien, de dieren in de wolken. Samen verzinnen ze verhalen en hij toont haar verzonnen beelden. Haar moeder vindt het maar niks, zo'n oude man die optrekt met een klein meisje. Wat bedoelt Elisabeth met 'hij laat me beelden zien'? Toch geen vieze prentjes? Tegelijk is ze niet te beroerd om meneer Gluck als babysit in te schakelen wanneer ze enkele uren naar een rendez-voushotel verdwijnt.

...