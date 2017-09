Grote namen en verrassingen op shortlist Man Booker Prize

De Man Booker Prize voor Fiction beloont het beste Engelse boek van het jaar. Onder meer Salman Rushdie, J.M. Coetzee, Ian McEwan, Yann Martel en Julian Barnes sleepten de prijs en de bijhorende 50.000 pond al in de wacht.

Dit jaar staan er zes namen op de shortlist van de prestigieuze prijs. Daarbij zitten enkele grote namen, zoals Paul Auster (4321), George Saunders (Lincoln in the Bardo) en Ali Smith (Autumn). Zij krijgen gezelschap van Mohsin Hamid (Exit West) en twee debutaten: Emily Fridlund (History of Wolves) en Fiona Mozley (Elmet)

Een bijzondere afwezige is The underground railroad van Colson Whitehead. Het boek, over een slavin die ontsnapt uit de plantage, werd algemeen positief onthaald en won onder meer de Pulitzer Prize. Ook oud-laureate Arundhati Roy viel uit de boot met haar nieuwe boek The Ministry of Utmost Happiness.

Vorig jaar won Paul Beatty's The Sellout (De verrader). Wie dit jaar de Man Booker Prize wint, weten we op 17 oktober.