'Gestolen voorwerpen' van David Sedaris: vrolijke ellende en gortdroge humor

Veel intiemer dan dagboeken krijg je literatuur niet. Je houdt ze niet bij met het oogmerk op publicatie en meestal is dat niet eens wenselijk: wie oude dagboeken herleest, fronst vaak de wenkbrauwen bij zoveel banaliteit en beschamende pathetiek. Daar is David Sedaris zich van bewust. In zijn inleiding geeft hij grif toe dat hij duchtig gesnoeid heeft in zijn schrijfsels en dat hij tijdens het herwerken dikwijls hardop vloekte op zijn oude zelf: 'Wie kan die pochet wat verdommen!'

...