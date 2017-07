Gaea Schoeters over het boek dat ze in bed voorleest: 'Bij wijze van voorspel'

'Telkens ik op reis vertrek, gaan twee boeken steevast in de koffer mee: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera en The Powerbook van Jeanette Winterson. Dat laatste zelfs gekaft. Ik had het boek ook bij toen ik door Iran en de Emiraten reisde, en je wilt niet aan een kleine grenspost in the middle of nowhere moeten uitleggen waarom er vrouwelijk naakt in je koffer zit. Die kaft herinnert me eraan dat de literatuur niet overal even vrij is.

...