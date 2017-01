Een vooruitblik op Angoulême, waar Hermann heerst (en de Franstalige Belgische strip met hem)

Vanavond wordt de 44ste editie van het belangrijkste stripfestival in Europa afgetrapt met de bekendmaking van de nieuwe Grand Prix, de oeuvreprijs van het festival. Na een eerste ronde bleven drie tekenaars over voor de shortlist: de Zwitser Cosey (66), alias Bernard Cosendai, auteur van de serie Jonathan, de Fransman Manu Larcenet (47) van De dagelijkse worsteling en Blast en de Amerikaan Chris Ware (49) van Jimmy Corrigan en Building Stories.

Vorig jaar werd de Grand Prix toegekend aan Jeremiah-auteur Hermann (78), de oudste winnaar ooit en pas de vierde Belg die hem kreeg in de geschiedenis van het festival, na André Franquin (1974), Jijé (1977) en François Schuiten (2002). Dankzij die Grand Prix is Hermann dit jaar président van het festival, wat betekent dat hij een overzichtstentoonstelling krijgt. De Franstalige Belgische strip, zowel de populaire als de experimentele, is dit jaar overigens goed vertegenwoordigd. Guust Flater mag zijn zestigste verjaardag vieren met een kleine tentoonstelling. Bovendien is één van de betere expositieruimtes in de binnenstad gereserveerd voor de unieke samenwerking van de Brusselse uitgeverij FRMK met grafische kunstenaars met een mentale beperking.

Eén van die samenwerkingen, het boek Vivre à Frandisco van het duo Thierry Van Hasselt en Marcel Schmitz, is genomineerd voor de albumprijzen die zaterdag worden uitgereikt. Een ander boek van FRMK, Paysage après la bataille van Éric Lambé en Philippe de Pierpont, staat zelfs op de shortlist voor het beste album van het jaar, de Fauve d'or. Dat verhaal over de impact van rouw op een relatie moet concurreren met onder andere Patience van Dan Clowes en Martha et Alan, het recentste boek van Emmanuel Guibert. Die laatste mag overigens nu al aan het feest: dinsdag werd al bekend gemaakt dat Guibert de Prix René Goscinny krijgt, een scenarioprijs die in het leven werd geroepen door de familie van de Asterix-schrijver.

Vorig jaar kreeg het festival veel kritiek wegens seksisme, omdat er op een longlist van dertig auteurs die in aanmerking kwamen voor de Grand Prix geen enkele vrouw prijkte. Een directeur van het festival probeerde die misstap in de media te verdedigen. Onder druk van de uitgevers en na bemiddeling door het Franse Ministerie van Cultuur is er dit jaar duidelijk meer aandacht voor vrouwelijke auteurs. De Engelse Posy Simmonds zit de albumjury voor. Aan de scenariste Loo Phui Phang, van wie onlangs Een beeld van een jongen verscheen, wordt een tentoonstelling gewijd. Twee van de tien boeken die in aanmerking komen voor de prijs voor het beste album zijn van vrouwelijke auteurs. Maar voor de belangrijkste onderscheiding, de Grand Prix, komen toch weer alleen drie mannen in aanmerking. Of de volgende winnaar Cosey, Larcenet of Ware heet, weten we dus vanavond.

Gert Meesters