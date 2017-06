Drie vragen aan schrijver Jan Vantoortelboom: 'Onsterfelijkheid is geen zegen'

1. Nicolas heeft een surrogaatbroer die in Slowakije wetenschappelijk onderzoek verricht. Jij hebt daar ook een broer. In hoeverre zijn Nicolas en Bruno geënt op jou en je broer?

Jan Vantoortelboom: Mijn broer is inderdaad in Slowakije terechtgekomen na zijn studies biologie. Hij trok het Tatrasgebergte in om de territoria van lynxen, beren en wolven in kaart te brengen. Het klopt dat hij er een hardere, op biologische principes geënte levensvisie op na houdt en ik meer in computers en informatica geïnteresseerd ben. Al op heel jonge leeftijd was hij een fervent dierenbeschermer. ...